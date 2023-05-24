مقاتلة روسية تمنع قاذفتين أمريكيتين من دخول الأجواء الروسية

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الجوى الروسى أسقط 11 مسيّرة أوكرانية خلال اليوم، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم اعتراض 13 صاروخًا بعيد المدى من طراز "هيمارس" و"أورجان".
وتابع البيان: "خلال اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوى 11 مسيّرة أوكرانية فى منطقة كريمينايا فى جمهورية لوجانسك الشعبية، ومناطق إيفانوفكا وكيريلوفكا ونوفواندريفكا وبيتريفسكى فى جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة توكاريفكا فى مقاطعة خاركوف".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضى الأوكرانية لأمن روسيا.
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