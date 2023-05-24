حلف الناتو: تدريب الطيارين الأوكرانيين لا يجعلنا طرفا فى الصراع

جدة - نرمين السيد - وأشار ستولتنبرج فى تصريحات للصحافيين إلى أن "لـ أوكرانيا الحق فى الدفاع عن النفس"، لافتًا إلى "أننا نساعدها على التمسك بهذا الحق". وشدد على أن "هذا لا يجعل حلف شمال الأطلسى وحلفاءه طرفًا فى الصراع".
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن تخلى عن تردده فى إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا بعد ضغوط استمرت أشهرًا عدة من قبل كييف وحكومات حليفة.
وأعلن بايدن، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدعم جهود تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرة المقاتلة الأمريكية.
وعلى الرغم من أن التدريبات ستُجرى فى أوروبا، يتطلب الأمر موافقة الولايات المتحدة لأن المقاتلة أمريكية الصنع.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تتعهد أى دولة رسميًا حتى الآن، بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16".
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