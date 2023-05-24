كوريا الجنوبية: بيونج يانج قد تطلق قمرا صناعيا للتجسس قريبا‏

جدة - نرمين السيد - كشفت كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، أن كوريا الشمالية قد تطلق أول قمر صناعى بغرض الاستطلاع العسكرى فى المستقبل القريب، وسط تزايد التكهنات بشأن توقيت الإطلاق"، محذرًا من أن بيونج يانج ستواجه عقوبات أشد إذا مضت قدما.





وقال مستشار الأمن القومى الكورى الجنوبى تشو تاى يونج، فى تصريح أوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية- "أعلن رئيس لجنة شئون الدولة فى كوريا الشمالية كيم جونج أون أن ذلك سيأتى بحلول نهاية أبريل، لكنه لا يفى بوعده، مشيرا إلى العديد من المشاكل المحتملة".

وتابع "من المحتمل أن يتم الإطلاق فى المستقبل القريب، وإذا حدث هذا ستكون هناك جهود من جانبنا وسيؤدى ذلك إلى تعميق العزلة الدبلوماسية لكوريا الشمالية فى المجتمع الدولى"، مشيرا إلى أن كيم زار اللجنة التحضيرية لإطلاق القمر الصناعى الأسبوع الماضى، ووافق على خطة العمل المستقبلية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ما يشير إلى أن الإطلاق قد يكون وشيكا.

وأضاف أن سول ستتعامل مع ذلك بالضغط على المجتمع الدولى لفرض عقوبات صارمة على كوريا الشمالية مع فرض عقوبات إضافية قائمة بذاتها بالتنسيق مع الدول ذات التفكير المماثل.

وقال: "المهم هو توضيح أنه سواء أطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع أو أجرت تجربة نووية، فإنها لن تكون قادرة بعد الآن على زيادة وجودها فى المجتمع الدولى أو الحصول على أى فوائد اقتصادية عملية".