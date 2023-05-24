العالم اليوم - "هوندا" تشارك في "فورمولا 1" مع فريق "أستون مارتن"

انتم الان تتابعون خبر "هوندا" تشارك في "فورمولا 1" مع فريق "أستون مارتن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 06:22 صباحاً - قالت شركة "هوندا" اليابانية اليوم الأربعاء إنها ستمد فريق "أستون مارتن" المشارك في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بالمحركات بدءا من 2026 بدلا من "مرسيدس".
وانسحبت "هوندا" من فورمولا 1 في 2021 لكنها واصلت إمداد "رد بول" بطل العالم بالمحركات وفقا لاتفاقية مساعدة فنية حتى 2025.
وقال لورانس سترول، مالك "أستون مارتن"، إن الشراكة مع "هوندا": "هي القطعة التي تنقصنا للمنافسة على بطولة العالم لفورمولا 1".
جدير بالذكر أن فريق "رد بول" سيتحول للتعاون مع "فورد" بدءا من 2026.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر "هوندا" تشارك في "فورمولا 1" مع فريق "أستون مارتن" .. في رعاية الله وحفظة