العالم اليوم - "هوندا" تشارك في "فورمولا 1" مع فريق "أستون مارتن"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 06:22 صباحاً - قالت شركة "هوندا" اليابانية اليوم الأربعاء إنها ستمد فريق "أستون مارتن" المشارك في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بالمحركات بدءا من 2026 بدلا من "مرسيدس".

وانسحبت "هوندا" من فورمولا 1 في 2021 لكنها واصلت إمداد "رد بول" بطل العالم بالمحركات وفقا لاتفاقية مساعدة فنية حتى 2025.

وقال لورانس سترول، مالك "أستون مارتن"، إن الشراكة مع "هوندا": "هي القطعة التي تنقصنا للمنافسة على بطولة العالم لفورمولا 1".

جدير بالذكر أن فريق "رد بول" سيتحول للتعاون مع "فورد" بدءا من 2026.