العالم اليوم - وسط أزمة سقف الدين.. الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

انتم الان تتابعون خبر وسط أزمة سقف الدين.. الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 06:22 صباحاً - تحرك الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الأربعاء وسط إقبال المستثمرين على العملة التي تمثل ملاذا آمنا في ظل استمرار تعثر المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة.

وتحذر وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية قد لا يكون لديها ما يكفي من مال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.

ويحجم المستثمرون إلى حد كبير عن الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر عالية بعدما انتهت جولة جديدة من المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين الثلاثاء لرفع سقف الدين دون أي بادرة تقدم.

التغير في الأسعار

وصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة إلى 103.51 في ساعات التداول المبكرة في آسيا، وهو مستوى يقل قليلا عن ذروة شهرين التي لامسها المؤشر خلال الليل عند 103.65. وارتفع المؤشر بنحو اثنين بالمئة في مايو.

واستقر الين عند 138.58 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 138.91 خلال الليل، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.11 بالمئة إلى 1.2424 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6610 دولار.