العالم اليوم - "يونيكلو" اليابانية تتجه للتخارج من روسيا وبيع أصولها

انتم الان تتابعون خبر "يونيكلو" اليابانية تتجه للتخارج من روسيا وبيع أصولها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 07:23 صباحاً - نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية اليومية عن نائب وزير التجارة الروسي فيكتور يفتوكوف قوله إن العلامة التجارية اليابانية يونيكلو قررت التخارج من روسيا بعد تعليق عملياتها العام الماضي، مما يمهد الطريق أمام بيع أعمالها.

وعلقت فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو عمليات العلامة في روسيا في مارس من عام 2022، لتنضم إلى العشرات من الشركات العالمية التي اتخذت موقفا من روسيا بعدما شنت هجوما على أوكرانيا.

ونقلت إزفيستيا عن يفتوكوف القول إن الشركة قررت مغادرة روسيا بالكامل لكنها لم تقدم بعد طلبا إلى الحكومة، مما يعني عدم توافر مشتر للسلسلة حتى الآن.

وتابع "أعتقد أن بإمكانهم عرض نموذج أعمالهم على المشترين المحتملين".

ولم ترد فاست ريتيلينج على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وسبق أن صرح تاداشي ياناي مؤسس فاست ريتيلينج لوسائل إعلام يابانية بأن يونيكلو تشغل 50 متجرا في روسيا.