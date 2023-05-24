وكالة المسجد النبوى تستكمل خدماتها لاستقبال ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - وحرصت الوكالة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس"، أمس الثلاثاء، على الاستعداد الدائم وتنسیق الجھود بین كافة الجھات ذات العلاقة لخدمة زائرى المسجد النبوى على أكمل وجه، حيث كثفت جھودھا بالتنسیق مع جمیع إدارات الوكالة؛ لتنفیذ الخطط والبرامج والحملات المقدمة لضيوف الرحمن حرصا على تقدیم خدمات متمیزة تسهل على ضيوف الرحمن زيارتهم وتُثرى تجربتهم، بالإضافة إلى تخصيصها فرق ميدانية لأعمال التطهير والتعقيم فى جميع جنبات المسجد النبوى ومرافقه، حيث تتم عمليات التطهير والتعقيم بأجود أنواع المواد المطهرة الصديقة للبيئة.

وأكدت وكالة شؤون المسجد النبوى حرصها على تسخیر جميع التقنیات والتطبیقات الذكية الحدیثة لخدمة القاصدين والارتقاء بمنظومة الخدمات والأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوى ليؤدوا عباداتھم ونسكھم بكل یسر وسهولة وطمأنينة، وسط منظومة خدمات متكاملة تسعى وكالة شؤون المسجد النبوى فى تقدیم أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن عنایة ھذه البلاد المباركة بالحرمین الشریفین وقاصدیھما.