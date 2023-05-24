مجلس الوزراء السعودى يوافق على اتفاقية تعاون مع مصر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسرى - فى بيان - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فى قصر السلام بـ جدة، حيث وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول فى عدة مجالات.

ونوّه المجلس بإطلاق المملكة الرحلة العلمية إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان، للإسهام فى التوصل إلى نتائج علمية تخدم البشرية تحقيقاً لمستهدفات "رؤية 2030" فى هذا المجال.

وأشار مجلس الوزراء السعودى إلى أن تقدم المملكة فى مؤشرى منظمة السياحة العالمية لعدد السياح الدوليين وإيرادات السياحة الدولية لعام 2022 يعكس ما توليه الدولة من اهتمام بتعزيز هذا القطاع وتطويره ورفع إسهامه فى الناتج الإجمالى المحلى.