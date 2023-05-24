القبض على أحد المشاركين بـ مجزرة سبايكر فى العراق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أصدرت المديرية بيانًا قالت فيه، إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع العراقية، من القبض على أحد المتهمين المشاركين فى مجزرة "سبايكر" الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب.

وفى السياق، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات فى وزارة الداخلية العراقية، اليوم، ضبط كمية ذخيرة من مخلفات عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة الأنبار.

وذكرت الوكالة، فى بيان لها، أنه فى عملية استباقية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، تم ضبط كمية من الذخيرة فى منطقة وادى ثميل بمحافظة الأنبار تضم 250 حاوية عتاد عيار 14.5 يعود لما يسمى ولاية الجنوب من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية.

يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفذها تنظيم داعش الإرهابى، ويُتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة سبايكر فى يوم 11 يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى، حيث أسروا 1700 جندى وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء.

وصور عناصر "داعش" المجزرة، التى نجا منها بعض الجنود العراقيين، ورووا ما حدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.

كانت محكمة الجنايات المركزية العراقية قد أصدرت فى يوليو 2015 حكما بالإعدام شنقا على 24 متهما فى قضية "مجزرة سبايكر"، وقررت الإفراج عن أربعة آخرين.