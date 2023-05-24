العالم اليوم - أدنوك وطاقة تعلنان عن مشروع لتوفير إمدادات مستدامة من المياه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 08:20 صباحاً - أعلنت "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، الأربعاء، ترسية مشروع استراتيجي ضمن نهج الاستثمار تقدر قيمته بما يصل إلى 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) لتوفير إمدادات مستدامة من المياه لعمليات "أدنوك" البرية، مما يؤكد جهود كل من "أدنوك" و"طاقة" في دفع مبادرات الاستدامة التي تحقق قيمة طويلة الأجل.

ويهدف المشروع إلى تطوير منشأة مركزية عالمية المستوى لمعالجة مياه البحر وشبكة نقل لإمداد العمليات في حقلي "باب" و"بوحصا" في أبوظبي بالمياه.

وستستخدم المنشأة الجديدة لاستبدال أنظمة المياه الجوفية المالحة العميقة القائمة حالياً في الحقلين، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة المرتبط بعمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، بحسب بيان رسمي للشركة اطلع عليه موقع اقتصاد دوت الخليج.

وسيتم ربط المشروع بشبكة الكهرباء وسيحصل على 100 بالمئة من احتياجاته من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.

ستمتلك "أدنوك" وشركة "طاقة" حصة أكثرية تمثل نسبة 51 بالمئة في شركة المشروع (25.5 بالمئة لكل منهما)، وسيمتلك الحصة المتبقية البالغة 49 بالمئة ائتلاف يضم شركتي "أوراسكوم للإنشاءات إس آيه آي" و"ماتيتو للمرافق المحدودة".

وسيقوم الائتلاف بترتيب تمويل لمرحلة التشييد وتطوير المشروع في إطار نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) على أن يتم إعادة المشروع بالكامل إلى "أدنوك" بعد 30 عاماً.

يشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 110 مليون جالون يومياً من مياه البحر المفلترة بالاعتماد على تقنية "النانو فيلتر" عبر 75 كيلومتراً من خطوط أنابيب النقل وأكثر من 230 كيلومتراً من خطوط أنابيب التوزيع ومحطتي ضخ، بما يضمن تأمين احتياجات عمليات "أدنوك" البرية من مصادر مياه مستدامة.

وبهذه الصدد، قال عبدالمنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك": "المشروع سيعزز كفاءة استهلاك الطاقة في عمليات أدنوك البرية من خلال استبدال أنظمة المياه الجوفية المالحة العميقة الأقل كفاءة بمنشأة مركزية لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل المياه. ومن خلال إعادة توجيه جزء كبير من قيمة المشروع إلى الاقتصاد المحلي، ستساهم هذه المبادرة المهمة في تحفيز النمو الاقتصادي والصناعي بشكلٍ أكبر وخلق المزيد من الفرص التجارية للقطاع الخاص".

وسيتم إعادة توجية أكثر من 60 بالمئة من قيمة هذا المشروع خلال مرحلتي التطوير والتشغيل إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وبدوره، قال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "باعتبار أن "طاقة" شركة المرافق الرئيسية في الإمارات، فهي ملتزمة بإطلاق شراكات مماثلة، وتسخير خبراتها وإمكاناتها للمساهمة في تعزيز المسؤولية تجاه البيئة، والحفاظ على الأمن المائي، ودعم النمو الاقتصادي في الدولة."