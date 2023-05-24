العالم اليوم - روسيا تتمسك بتحقيق أهدافها في أوكرانيا.. بأي طريقة

انتم الان تتابعون خبر روسيا تتمسك بتحقيق أهدافها في أوكرانيا.. بأي طريقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 08:20 صباحاً - أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن روسيا ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا إما من خلال عمليتها العسكرية الخاصة أو من خلال وسائل أخرى.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن بيسكوف قوله ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا ستدرس إمكانية تجميد الصراع، إن روسيا "تأخذ فقط في اعتبارها استكمال عمليتها العسكرية الخاصة: ضمان مصالحها وتحقيق أهدافها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسائل أخرى متاحة".

وأوضح بيسكوف: "من السابق لأوانه الحديث عن تسوية سلمية في أوكرانيا. العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا".

وردا على سؤال إذا كان الكرملين مستعدا للتفاوض مع الحكومة الأوكرانية: "هذا الموضوع غير ممكن أي مفاوضات مع روسيا محظورة في أوكرانيا".