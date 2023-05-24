موسكو توجه اتهاما جديدا لـ واشنطن والاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، بأن تنفيذ الجانب الروسى من صفقة الحبوب لم يبدأ بعد، متهمًا واشنطن والاتحاد الأوروبى بتعطيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال نيبينزيا فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى، أمس الثلاثاء - إن "الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، يعلنان أنه لا توجد عقوبات على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، ويرفضان إعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بانك" الزراعى الروسى بنظام سويفت".

وأكد أن المشاكل اللوجستية الأخرى الناجمة عن العقوبات المتعلقة بالشحن والتأمين لم يتم حلها.

وشدد على أن كييف وحلفاءها الغربيين يمنعون تصدير المواد الغذائية والأسمدة، ويلقون باللوم فى ذلك على الآخرين.

وأضاف أن روسيا تسعى إلى المساهمة فى ضمان الأمن الغذائى الدولى، فى المقام الأول للبلدان النامية، والتغلب على الحواجز المفتعلة التى أقامتها الدول الغربية.

وأوضح أن روسيا أحد الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية فى العالم، وأثبتنا أننا شريك موثوق ولذلك نحن عازمون على الاستمرار.