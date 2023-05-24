رئيس بيلاروسيا يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية

جدة - نرمين السيد - وظهر لوكاشينكو علناً فى شريط فيديو عُرض على إحدى وسائل الإعلام الحكومية فى بيلاروسيا، نافياً ادعاءات ما يثار فى هذا الصدد.
وحسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية أمس الثلاثاء، قال الرئيس البيلاروسى للمسؤولين "لن أموت يا رفاق".
وأوضح لوكاشينكو أنه كان يعانى من فيروس يتعلق بنزلات البرد، وفقًا لما ذكرت القناة.
ولم يظهر لوكاشينكو، أحد أقرب حلفاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للعلن منذ 9 مايو الجارى حينما شارك فى عرض عسكرى فى موسكو بدا خلاله متعباً.
يُشار إلى أن لوكاشينكو يُعد من أقرب حلفاء روسيا خلال الحرب الجارية مع أوكرانيا منذ فبراير 2022.
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