روسيا: بعض الدول تتخلص من «إف 16» عبر بيعها لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا أن بعض الدول تسعى لبيع طائرات "إف 16" المستعملة لأوكرانيا بزعم تقديم المساعدة، مشيرة إلى أن الهدف الحقيقى لها هو الحصول على طائرات جديدة من واشنطن بدلاً منها.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الاخبارية، أوضح نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف أمس الثلاثاء، أن بعض الدول تحاول بيع هذه الخردة تحت شعار مساعدة أوكرانيا على أمل الحصول على المزيد من المعدات الحديثة من الولايات المتحدة فى المقابل، مشيرا الى أن "المجمع الصناعى العسكرى الأمريكى سيستفيد من ذلك". وأكد ريابكوف أن أهداف العملية العسكرية الروسية ستتحقق رغم ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16". وكانت روسيا قد أطلقت فى الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية فى أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية فى وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

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