جوتيريش ينتقد إخفاق المجتمع الدولى فى حماية المدنيين خلال النزاعات

وقال جوتيريش، فى كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى خصص لـ"حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة"، إن "الحقيقة مروعة، فالعالم أخفق فى الوفاء بتعهداته لحماية المدنيين، تلك التعهدات التى كرسها القانون الإنسانى الدولى".
وانتقد جوتيريش اللجوء فى عام 2022 إلى "الأسلحة المتفجرة"، مشيرا إلى أن 94% من ضحاياها فى المناطق المأهولة هم من المدنيين.. مضيفًا أنه خلال العام الماضى، عانى أكثر من 117 مليون شخص من نقص الغذاء الحاد، وكان السبب الرئيسى فى ذلك "الحرب وانعدام الأمن".
واستعرض المجلس تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن، أظهر أنه فى عام 2022، سجلت الأمم المتحدة مقتل 16988 مدنيًا على الأقل فى 12 نزاعًا مسلحًا، أى بزيادة قدرها 53% عن عام 2021.
وخلال اجتماع مجلس الأمن، حذر الرئيس السويسرى ألان بيرسيه الذى تتولى بلاده هذا الشهر الرئاسة الدولية لمجلس الأمن، من أن "تجويع المدنيين عمدا هو جريمة حرب"، منتقدا معاناة المدنيين جراء النزاعات فى العديد من الدول حول العالم.
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