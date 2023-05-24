بأحدث غواصة نووية.. روسيا تعزز وجودها فى المحيط الهادى

وتحمل الغواصة جنراليسيمو سوفوروف، التى دخلت الخدمة فى نهاية عام 2022، ما يصل إلى 16 صاروخًا روسيًا من طراز بولافا برؤوس نووية.
وقال مصدر قريب من إدارة الجيش الروسي، إن الغواصة ستخضع لانتقال داخلى من الأسطول الشمالى (فى القطب الشمالي) إلى أسطول المحيط الهادى فى أغسطس.
وتعمل روسيا على تعزيز دفاعاتها فى مناطقها الشرقية الشاسعة المتاخمة لآسيا والمحيط الهادى، حيث تتهم الولايات المتحدة بتوسيع وجودها، مما يثير مخاوف أمنية فى اليابان وأنحاء المنطقة.
ووفقا لوكالات روسية، فإن الغواصة هى السادسة من طراز بوراى للغواصات الأصغر والأكثر قدرة على التخفي. وستحل محل غواصات موسكو السابقة المزودة بصواريخ باليستية.
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