روسيا: علاقاتنا مع الصين تشهد مستوى غير مسبوق من التقدم

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميشوستين خلال اجتماع مع لى تشيانج، رئيس مجلس الدولة فى الصين: "قرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الصينى شى جين بينج، تحديد الخطوط الاستراتيجية لتعزيز التعاون فى ثمانية مجالات أساسية. وقد بدأت حكومتا روسيا والصين جهودًا متنسقة لتنفيذ الاتفاقات التى تم التوصل إليها على أعلى المستويات"، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد ميشوستين أن العلاقات بين روسيا والصين "تتمتع بمستوى غير مسبوق، يتميز بالاحترام المتبادل لمصالح بعضهما البعض، وبالنية المشتركة للتصدى للتحديات الجديدة المرتبطة بتزايد الاضطرابات فى الساحة الدولية وضغوط العقوبات غير القانونية من الغرب الجماعي".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، كان قد وصل إلى الصين فى زيارة تهدف إلى المشاركة فى منتدى الأعمال الروسى الصينى وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.