العالم اليوم - أطعمة لها مفعول السحر.. تحارب الوهن عند كبار السن

انتم الان تتابعون خبر أطعمة لها مفعول السحر.. تحارب الوهن عند كبار السن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 10:19 صباحاً - أظهرت دراسة جديدة أن الأطعمة مثل التفاح والعليق قد تساعد في منع كبار السن من الضعف.

غالبا ما يعني التقدم في السن، التحرك بشكل أبطأ من ذي قبل أو الشعور بالتعب بشكل أسرع، وفي بعض الحالات، يصبح كبار السن ضعفاء للغاية ويصعب حتى القيام بالأنشطة اليومية، هذه الحالة الصحية تسمى "الوهن".

وكشفت دراسة جديدة أن بعض الفواكه المعينة، أثبتت أنها تقلل من خطورة الإصابة "بالوهن" على المدى البعيد.

تحتوي هذه الثمار على مركبات الفلافونويد المسماة "كيرسيتين"، وقد تكون أهم عنصر في مكافحة الحالة الصحية المرتبطة بعملية الشيخوخة.

يمكن العثور على هذا المركب المر في الفواكه والخضروات والأوراق والبذور والبصل الأحمر والحبوب واللفت والمكملات الغذائية الأخرى.

ووجدت الدراسة أنه مقابل كل 10 ملغ من الفلافانول المستهلكة في اليوم، ينخفض ​​"الوهن" بنسبة 20 بالمئة، وفقا لسكاي نيوز.

قال مؤلفا الدراسة: "يمكن للأفراد أن يستهلكوا 10 ملغ من الفلافانول في اليوم بسهولة، لأن تفاحة واحدة متوسطة الحجم تحتوي على حوالي 10 ملغ من الفلافانول."

وقالت المؤلفة المشاركة شيفاني ساهني: "على الرغم من عدم وجود ارتباط كبير بين تناول الفلافونويد الكلي والضعف، فإن تناول الفلافانول العالي، وهو أحد الفئات الفرعية للفلافونويد، ارتبط باحتمالات أقل للإصابة بالضعف".

"على وجه التحديد، كان تناول الكيرسيتين العالي هو الفلافونويد الذي كان له أقوى ارتباط بمنع الهشاشة".

وقالت ساهني إن البيانات تشير إلى أنه قد تكون هناك فئات فرعية لمركبات الفلافونويد لديها إمكانية أكبر لمنع "الوهن".