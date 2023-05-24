البيت الأبيض يستبعد لجوء بايدن إلى الدستور لتجاوز أزمة سقف الدين

جدة - نرمين السيد - استبعدت الرئاسة الأمريكية "البيت الأبيض"، لجوء الرئيس جو بايدن إلى المادة 14 من الدستور الأمريكى لرفع سقف الدين بالقوة أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد، وذلك قبل الأول من شهر يونيو المقبل، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت كارين جان-بيار الناطقة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس بايدن لن يلجأ لذلك الأمر فلن يحل ذلك المشكلة التى نواجهها فى الوقت الراهن".

وتنص المادة 14 التى أضيفت إلى الدستور الأمريكى فى عام 1868، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون، يجب ألا تكون موضع شكّ"، أى بعبارة أخرى النفقات التى أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.

وسبق وأن حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من مخاطر عجز واشنطن عن سداد جميع التزاماتها على الاقتصاد الأمريكى والعالمي.

وتشترط المعارضة الجمهورية أن يوافق الرئيس الديمقراطى جو بايدن على خفض كبير فى نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديمقراطيين المتكرر بزيادة فى سقف الاقتراض العام.

وكانت مناقشات أجراها الرئيس الأمريكى ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثى، الإثنين، انتهت دون التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار.

ولم يعد أمام الجانبين سوى أيام قليلة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية وإلا فإنها قد تتخلف بشكل غير مسبوق عن سداد الالتزامات. ويحذر الخبراء من أن هذا السيناريو قد يؤدى إلى ركود.

ويتعين أن يصادق الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ على أى اتفاق لرفع سقف الدين، وبالتالى فإن الأمر يتطلب دعم الحزبين، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب فيما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ.