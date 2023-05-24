روسيا تعلن إسقاط مروحية أوكرانية فى خاركيف

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، قالت روسيا إنها أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مى 8" فى لوزوفايا بخاركيف، بنظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيجلا". وقال رئيس المركز الصحفى لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرجى زيبنسكى: "فى سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، أُسقطت مروحية من طراز "مى 8" معادية بنيران نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيجلا" فى منطقة مدينة لوزوفايا".

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