البنك المركزى النيوزيلندى يرفع سعر الفائدة

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى قررت زيادة سعر الفائدة الرئيسى إلى 5.5%، حيث أن معدل التضخم فى البلاد لا يزال مرتفعا، بالرغم من تراجعه خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 6.7%، بينما المعدل المستهدف يبلغ حوالى 2%.
ورجحت اللجنة تباطؤ النمو الاقتصادى فى نيوزيلندا خلال عام 2023، بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمى، فضلا عن الآثار المستمرة لتشديد السياسة النقدية حتى الآن .. مشيرة إلى أن هذا التباطؤ فى نمو الإنفاق ضرورى لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف على المدى المتوسط.
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