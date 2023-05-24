بوتين: أزمات الطاقة والغذاء فى العالم يثيرها الغرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا وحلفاؤها سيشكلون عالما أكثر عدلا، مشيرا إلى أن نموذج التنمية التمييزى سيختفى بشكل لا رجعة فيه.
وكان الرئيس الروسى، قد أشاد فى وقت سابق، بصلابة وعزم جميع المقاتلين المشاركين فى العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، منوها بأن المشاركين فى هذه العملية بغض النظر عن قومياتهم يدافعون عن الوطن ويقاتلون فى سبيله، ومشددا على أن جميع المشاركين فى العملية العسكرية الخاصة يقاتلون من أجل روسيا.
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