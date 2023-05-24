القاهرة الإخبارية: إغلاق جسر القرم بسبب تدريبات عسكرية

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن روسيا كانت قد وصفت أمريكا فى وقت سابق، بأنها غير مهتمة بالسلام، وذلك بعد تصريحات مسؤول أمريكى أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا لضرب شبه جزيرة القرم.

وعليه، شدد نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، على أن هذه التصريحات تأكيد على السلوك الأمريكى غير المسؤول، مؤكدا أن بلاده ستتعامل مع أى هجوم على القرم، وحث واشنطن على النظر فى رد روسى محتمل.