روسيا: 70% من التسويات المالية مع الصين تتم بالعملات الوطنية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، أن 70 % من التسويات المالية بين روسيا والصين يتم تنفيذها بالفعل بالعملات الوطنية "الروبل واليوان"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأكد ميشوستين أن العلاقات بين روسيا والصين "تتمتع بمستوى غير مسبوق، يتميز بالاحترام المتبادل لمصالح بعضهما البعض، وبالنية المشتركة للتصدى للتحديات الجديدة المرتبطة بتزايد الاضطرابات فى الساحة الدولية وضغوط العقوبات غير القانونية من الغرب الجماعى".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، كان قد وصل إلى الصين فى زيارة تهدف إلى المشاركة فى منتدى الأعمال الروسى الصينى وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.