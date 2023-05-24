إجلاء سكان جزيرة جوام الأمريكية تحسبا لـ «ماوار»

جدة - نرمين السيد - أجلت جزيرة جوام الأمريكية، سكان مناطقها الساحلية تحسبا لوصول الإعصار العملاق "ماوار"، الذى من المتوقع أن يجتاح الجزيرة الواقعة فى المحيط الهادئ، اعتبارا من اليوم الأربعاء، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الأرصاد الجوية الأمريكية فى نشرتها، إنه "من المتوقع أن يمر ماوار جنوب جوام أو فوقها". وأضافت أن الإعصار العملاق يشكل تهديدًا ثلاثيا، إذ يرجح أن يجلب معه رياحا عاتية، وأمطارًا طوفانية، وأن يؤدى إلى فيضان ساحلى قد يكون مميتًا".

وإزاء مخاطر الفيضان الساحلى، أمرت سلطات جوام سكان المناطق الساحلية بإخلائها و"الاحتماء فورًا"، مشيرة إلى أن الأرصاد تتوقع أن ترافق الإعصار لدى وصوله رياح مدمّرة تزيد سرعتها عن 140 كلم/ساعة.

ويبلغ عدد سكان جوام حوالى 170 ألف نسمة. وقالت حاكمة جوام لو ليون جيريرو "أنا قلقة على سلامة سكاننا. هذه أقوى عاصفة منذ 20 عامًا"، داعيةً إيّاهم إلى "الاحتماء على الفور".

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ فى جوام كى تتمكن السلطات الفيدرالية من تقديم المساعدة للجزيرة، بحسب ما أفاد البيت الأبيض.

ويتمركز ما يقرب من 22 ألف جندى أمريكى وأفراد أسرهم فى جزيرة جوام. وأعلن مطار "إيه بى وون بات" الدولي، أنه بسبب الإعصار تم إلغاء حوالى 60 رحلة جوية كان مقرراً أن تهبط فى جوام أو تقلع منها بين الثلاثاء والخميس.