العالم اليوم - تقييم السوق لتصريحات وزير الطاقة السعودي يقفز بأسعار النفط

انتم الان تتابعون خبر تقييم السوق لتصريحات وزير الطاقة السعودي يقفز بأسعار النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 02:20 مساءً - واصلت أسعار النفط ارتفاعها، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط والوقود الأميركية، إلى جانب تزايد التكهنات في الأسواق بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف أوبك+.

وكان المتداولون في السوق، قد تكهنوا بأن تصريحات وزير الطاقة السعودي حول المضاربين، قد تكون بمثابة إشارة إلى أن تحالف أوبك+ قد يبحث المزيد من تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع مقرر في الرابع من يونيو.

كما جاء ارتفاع أسعار النفط، مدعوما ببيانات أظهرت انخفاضا حادا في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية.

فقد أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، تراجع مخزونات الخام بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، كما تراجعت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل.

وإذا أكدت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء هذا التراجع، فإن ذلك سيعني أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي إلى أدنى مستوياتها في هذه الفترة من العام منذ 2014.

تحركات الأسواق

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.55 بالمئة إلى 78.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:43 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام نايمكس 1.23 دولار أو 1.69 بالمئة إلى 74.15 دولار للبرميل.