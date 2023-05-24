الصين: نعارض اتجاه اليابان لفتح مكتب اتصال للناتو على أراضيها

جدة - نرمين السيد - كما أعربت الخارجية الصينية، عن معارضتها اتجاه اليابان لفتح مكتب اتصال لحلف الناتو على أراضيها، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، قد أكد أن بلاده ليس لديها خطط للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسى "الناتو"، لكنه أقر بأن الحلف العسكرى يخطط لفتح مكتب اتصال فى اليابان.

تأتى تصريحات كيشيدا بعد أن قال السفير اليابانى لدى الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا الشهر، إن الحلف الذى تقوده واشنطن يخطط لفتح مكتب فى طوكيو، سيكون الأول من نوعه فى آسيا، لتسهيل إجراء المشاورات فى المنطقة.