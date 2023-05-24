حرب نووية.. تصريح جديد من لافروف بشأن الصراع الروسى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دول حلف "الناتو" تشارك عمليا فى النزاع الأوكرانى.
كما أكد أن الغرب ينظر إلى موسكو وبكين على أنهما خصمان استراتيجيان يشكلان تهديدا وجوديا، داعيا فى نفس الوقت الغرب للتوقف عن محاولة تهميش الأمم المتحدة.
وفيما يخص الأزمة التايوانية، قال لافروف إن "واشنطن تصعد الموقف فى تايوان بشكل متعمد"، بحسب القناة الإخبارية.
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