الرئيس الصينى: على بكين وموسكو توسيع التعاون فى مجال الطاقة

جدة - نرمين السيد - كم أكد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، كان قد وصل إلى الصين فى زيارة تهدف إلى المشاركة فى منتدى الأعمال الروسى الصينى وعقد عدة اجتماعات مع القادة الصينيين.