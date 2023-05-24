رئيس الوزراء العراقى يوجه باستنفار الجهود لمنع التلاعب بالانتخابات

جدة - نرمين السيد - وجه محمد شياع السودانى، رئيس الوزراء العراقى، باستنفار جهود حكومته لمنع حدوث أى تلاعب فى انتخابات مجالس المحافظات المنتظر عقدها فى نوفمبر المقبل، مشددًا على ضرورة العمل على ترسيخ ثقة المواطن العراقى فى الحكومة ومخرجات الاستحقاق الانتخابى.





وقالت هبة التميمى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة العراقية بغداد، إن الحكومة اتخذت بالفعل العديد من الخطوات التى تستهدف بشكل رئيسى الإعداد للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية حريصة على إجراء الانتخابات فى موعدها.

وأشارت إلى أنه على مدى الفترة الماضية، كانت هناك أحاديث حول إمكان تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى العام المقبل، إلا إن الحكومة العراقية تسعى فى الوقت الحالى لاتخاذ التدابير اللازمة التى تضمن إجراء الاستحقاق الانتخابى فى موعده دون تأجيل.

وحول مدى أهمية الانتخابات للمواطن العراقى، قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تباينًا فى وجهات النظر، إذ يرى البعض أن هذا الاستحقاق على قدر كبير من الأهمية، فيما يرى آخرون أن المفوضية العراقية للانتخابات ليست جاهزة بشكل كافٍ لإجراء هذه الانتخابات.