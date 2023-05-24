بريطانيا: على روسيا إدراك أنها لن تستطيع الانتصار فى حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى 24 فبراير العام الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية فى أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.