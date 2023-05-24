نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الجمارك السعودية : أحبطنا محاولة تهريب حشيش وكبتاغون قادمة من الاردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 24 مايو 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج - : قالت الجمارك السعودية في تصريح اليوم الاثنين إنها تمكنت من احباط تهريب أكثر من 293 ألف حبة كبتاغون و77 كغ من الحشيش عبر منفذي الوديعة اليمني و" الحديثة - العمري - الاردني .

وكشفت أن الكمية كانت مخبأة في أجزاء من شاحنة تم ضبطها .

وقالت إنه تم القبض على 6 اشخاص من المعبرين .