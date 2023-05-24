العالم اليوم - وباء في البحر الأحمر "خطير جدا".. ويؤذي الشعاب المرجانية

انتم الان تتابعون خبر وباء في البحر الأحمر "خطير جدا".. ويؤذي الشعاب المرجانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 03:22 مساءً - توصل فريق بحثي إسرائيلي، إلى أن وباء ينتشر في البحر الأحمر تسبب في القضاء على أنواع كاملة من قنفذ البحر في خليج العقبة، مما يعرض الشعاب المرجانية الفريدة في المنطقة للخطر.

وبحسب الفريق البحثي من جامعة تل أبيب، فقد فنيت قنافذ البحر الأسود بالكامل في غضون شهرين، وهي نوع معروف بالمساعدة في الحفاظ على صحة الشعاب المرجانية.

ونشر الفريق النتائج التي توصل لها في مجلتين علميتين تخضعان لمراجعة البحوث من زملاء في المجال.

وأشارت النتائج إلى أن أعدادا ضخمة من هذا النوع نفقت في المياه الإقليمية لدول أخرى بالمنطقة.

ويعتقد الباحثون أن السبب هو طفيلي الهدب المسبب لمرض يؤدي إلى نفوق سريع، وهو ربما المسبب للموجات نفسها من نفوق قنفذ البحر في البحر الكاريبي.

وقال الباحث أومري برونشتاين من متحف شتاينهارت للتاريخ الطبيعي في جامعة تل أبيب وكلية علوم الحيوان، إنه في غضون يومين فقط، يصبح قنفذ البحر الأسود طويل الشوكة هيكلا فحسب مع فقدان بالغ في الأنسجة.

وتجرف الأمواج بقاياه للشاطئ بينما تأكل الأسماك بقايا البعض الآخر، ويرجح الباحثون أن ذلك يعزز انتشار العدوى.