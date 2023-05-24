العالم اليوم - "مرق العظام".. فوائد غذائية مذهلة وناسفة للدهون

انتم الان تتابعون خبر "مرق العظام".. فوائد غذائية مذهلة وناسفة للدهون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 03:22 مساءً - يحرص الكثيرون على تناول "مرق العظام" (الشوربة) مع الوجبات الرئيسية، خاصة في حالة المرض، فهل بالفعل يوفر هذا الحساء فوائد صحية للجسم؟

يصنع هذا المرق عن طريق غلي عظام حيوانات مثل الأبقار والخرفان أو طيور كالدجاج، في الماء لفترة طويلة، وإضافة خضروات وتوابل ومكونات أخرى.

وقالت أخصائية التغذية، لورا ليغوس، إن مرق العظام اكتسب شعبية كبيرة خلال الآونة الأخيرة، بفضل المشاهير والمؤثرين الذين أبدوا حرصهم على تناوله، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هل شرب مرق العظام مفيد لك؟

وللإجابة على هذا السؤال، أوضحت ليغوس عدة نقاط، قائلة:

"الهدف من صنع هذا المرق هو المساعدة في سحب العناصر الغذائية المهمة من العظام، مثل الكولاجين والجيلاتين، والأحماض الأمينية مثل الغلايسين، وكذلك المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم".

"هذه العناصر الغذائية المستخرجة من العظام هي التي ثبت أنها مفيدة للأمعاء والجلد والشعر والأظافر".

من جانبها، أوضحت أخصائية التغذية جينا ليت، مجموعة من الفوائد الأخرى، بالقول:

"تشمل فوائد مرق العظام، تزويد الإنسان ببعض العناصر الغذائية من الأنسجة الضامة، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تقوية العضلات والعظام" .

" على وجه التحديد، مرق العظام غني بالكولاجين وبعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والفيتامينات التي تذوب في الدهون والزنك".

على وجه التحديد، مرق العظام غني بالكولاجين وبعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والفيتامينات التي تذوب في الدهون والزنك". "من المعروف أن الكولاجين والفيتامينات التي تذوب في الدهون تعمل على تحسين صحة الشعر والجلد والأظافر".

هل هذا كافٍ؟

وبالرغم من فوائد مرق العظام لجسم الإنسان، فإن ليغوس شددت على أن الإنسان "يحتاج إلى أكثر من مجرد مرق العظام ليكون قادرا على تحسين الصحة العامة"، فيما لفتت ليت إلى أنه "لا توجد حاليا أبحاث كافية لدعم فوائد أو أضرار مرق العظام على صحة الأمعاء".

وأضافت ليغوس: "قد يكون من الصعب تمييز كمية ونوعية الكولاجين والجيلاتين في مرق العظام، أو ما إذا كان بتركيزات عالية بما يكفي ليكون له تأثير على الصحة"، وفق ما ذكر موقع "سي بي إس نيوز" الأميركي.

هل يمكن لشرب مرق العظام أن يساعد في إنقاص الوزن؟

في هذا الصدد، قالت ليت:

"لقد ثبت أن استخدام مرق العظام يوميا يقلل الشهية بسبب محتواه العالي من البروتين، وبالتالي لاحظ الكثيرون فقدان الوزن كأثر جانبي ".

"لهذا السبب، يجب عدم استخدام مرق العظام يوميا من قبل الأطفال والنساء الحوامل" .

هل تحتاج إلى مرق العظام في نظامك الغذائي؟

الإجابة على هذا السؤال هي "لا"، وفق ليغوس، التي شددت على أنه "لا يوجد عنصر غذائي واحد يمثل تذكرة ذهبية لصحتنا، بل هو مزيج من الأشياء التي نقوم بها والتي يمكن أن تدعم صحتنا على المدى الطويل، وقد يكون مرق العظام جزءًا من ذلك، لكنه ليس الجزء الوحيد".