روسيا: الغرب يقوم بتطهير عرقى ضد الأوكرانيين على أرضهم

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة -فى موتمر صحفى- "إن ظاهرة الارتزاق تنمو وتزدهر فى أوكرانيا، ولمشاركتهم فى الأعمال القتالية ضمن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، يكافأ المرتزقة البولنديون بقطع أرض مجانية فى غرب البلاد". وأضافت أن رعاة كييف الغربيون يفعلون كل ما بوسعهم من أجل القضاء على الأوكرانيين كشعب وكمجتمع بشكل كامل، مشيرة إلى أن اقتطاع أراض للمرتزقة لمشاركتهم فى النزاع الذى يموت جراءه مواطنون أوكرانيون هو أمر يستعصى على الفهم.

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