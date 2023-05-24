ألمانيا توجه انتقادات للمجر بسبب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقبل اجتماع مع نظرائه بدول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، قال وزير الدفاع الألمانى إنه شعر "بخيبة الأمل بعض الشيء أو بالانزعاج من سلوك الأصدقاء فى المجر".

ويأتى الموقف الممانع من جانب المجر على خلفية إدراج أكبر بنك فى البلاد وهو بنك "أو تى بى" على قائمة أوكرانية تضم داعمى الحرب الروسية، ما أثار غضب بودابست.

وكان متحدث حكومى مجرى قد أعلن أمس الأول الإثنين، عن رفض بودابست تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا طالما لم يتم حذف بنك "أو تى بى" من القائمة الأوكرانية.

وعرقلت المجر تعزيز الآلية المعروفة باسم مرفق السلام الأوروبى "إى بى إف" والتى تمثل أداة تمويل يورد الاتحاد الأوروبى عن طريقها أسلحة ومعدات كما يدعم من خلالها تدريب القوات المسلحة الأوكرانية. كما تعتزم عدم الموافقة على حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبى على روسيا بسبب إدراج أكبر مصارفها على القائمة الأوكرانية، وهى الحزمة التى تهدف بالدرجة الأولى إلى منع التحايل على تنفيذ العقوبات الأوروبية الحالية على روسيا.

وكانت الوكالة الوطنية للوقاية من الفساد فى أوكرانيا أدرجت مصرف "أو تى بى" على قائمتها لرعاة الحرب فى أوائل مايو الجارى، وبررت ذلك بأن الفرع الروسى للمصرف استمر كواحد من المصارف الرائدة فى سوق الخدمات المالية الروسية حتى بعد الحرب الروسية فى أوكرانيا.