مؤسس «فاجنر» يحذر من كارثة فى روسيا

جدة - نرمين السيد - حذر يفجينى بريجوجن، مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، من أن روسيا قد تواجه ثورة مماثلة لثورة 1917 وتخسر الحرب فى أوكرانيا ما لم تتعامل النخبة بجدية مع الحرب، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وأشعل الهجوم الروسى على أوكرانيا فى عام 2022 أحد أكثر الصراعات دموية فى أوروبا، منذ الحرب العالمية الثانية وأكبر مواجهة بين موسكو والغرب، منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وقال بريجوجن، إن أوكرانيا تعد لهجوم مضاد يهدف إلى دحر القوات الروسية إلى حدود ما قبل 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

وأضاف أن أوكرانيا ستحاول محاصرة باخموت وشن هجوم فى القرم.

وتابع فى مقابلة نشرت عبر قناته على تطبيق تيليجرام، "على الأرجح لن يكون هذا السيناريو فى صالح روسيا، لذلك نحن بحاجة للاستعداد لحرب شاقة".

وقال "نحن فى وضع يمكن أن نخسر فيه روسيا، هذه هى المشكلة الرئيسية.. نحن بحاجة إلى فرض أحكام عرفية".

وأشار إلى أن النخبة الروسية تحمى أبناءها من المشاركة فى الحرب بينما يهلك أبناء عموم الشعب على الجبهة، وهو وضع قال إنه يمكن أن يؤدى إلى اضطرابات فى روسيا.

وقال إنه إذا استمر المواطنون العاديون فى استلام جثامين أبنائهم، بينما يستمتع أبناء النخبة بأشعة الشمس فى رحلات بالخارج، فإن روسيا ستواجه اضطرابات على غرار ثورة 1917 التى أشعلت حربًا أهلية.