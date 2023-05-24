العالم اليوم - عززها المهاجرون.. لغة عريقة تنتشر بقوة في الولايات المتحدة

انتم الان تتابعون خبر عززها المهاجرون.. لغة عريقة تنتشر بقوة في الولايات المتحدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 04:19 مساءً - شهدت العقود الأخيرة انتشاراً واسعاً لاستخدام اللغة العربية داخل المنازل في الولايات المتحدة، في ظاهرة يعزوها الخبراء إلى جملة من الأسباب.

وارتفع عدد من يتحدثون اللغة العربية داخل المنزل في الولايات المتحدة من 215 ألفاً في 1980 إلى 1.4 مليون في 2021

فوفق مركز بيو للأبحاث، ارتفع عدد الأشخاص الذين يتحدثون اللغة العربية في المنزل في الولايات المتحدة، من 215 ألفًا في في 1980 إلى مليون و400 ألف في 2021.

وبذلك، تكون العربية سابع أكثر اللغات غير الإنجليزية شيوعًا في البلاد يتحدثها أشخاص من أصول وبلدان مختلفة.

ويشكل المهاجرون نحو ثلثي من يتحدثون العربية في المنزل ويفوق عدد الأشخاص الذين يتحدثون العربية في الولايات المتحدة عددهم في أي بلد آخر غير عربي.

متحدثو اللغة العربية في الولايات المتحدة:

- 28 بالمئة ولدوا في الولايات المتحدة.

- 13 بالمئة ولدوا في العراق.

- 13 بالمئة ولدوا في مصر.

وتختلف أسباب الهجرة إلى الولايات المتحدة. فمنهم من ترك بلده هاربا من ويلات الحرب، ومن يأمل في العمل وتحسين وضعه الاجتماعي، وآخر للدراسة وتحقيق ما عجز عن تحقيقه في بلده.

ويعيش نحو نصف من يتحدثون اللغة العربية 53 بالمئة في 5 ولايات فقط:

- كاليفورنيا 17 بالمئة.

- ميشيغن 14 بالمئة.

- تكساس 8 بالمئة.

- نيويورك 7 بالمئة.

- نيوجيرسي 6 بالمئة.

وقد ارتفعت نسبة من يتقنون اللغة الإنجليزية منهم من 54 بالمئة عام 1980 إلى 66 بالمئة في 2021.

وقد قدمت الجالية العربية المقيمة في الولايات المتحدة عددا لا يستهان به من نماذج النجاح وتبوأت مناصب مرموقة في المجتمع الأميركي.