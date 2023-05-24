العالم اليوم - اليابان تقرر تزويد أوكرانيا بمائة مركبة عسكرية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 04:19 مساءً - أقامت اليابان مراسم الأربعاء للاحتفال بتبرعها بمائة مركبة عسكرية لأوكرانيا، فيما تسعى طوكيو لتقديم معدات قد يكون لها استخدام عسكري أوسع من شحنات سابقة تضمنت خوذا وأردية وقائية.

في مراسم بوزارة الدفاع، سلم نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو وثيقة للسفير الأوكراني سيرغي كورسونسكي قائمة بثلاثة أنواع من المركبات المتبرع بها.

وقال إينو"نأمل أن تعود الحياة اليومية السلمية.. سنقدم أكبر قدر ممكن من الدعم".

التبرع الذي يتضمن 30 ألف عبوة غذائية أيضا يأتي فيما تسعى الحكومة اليابانية لتخفيف سياستها بشأن نقل المعدات العسكرية بموجب سياسة جديدة للأمن القومي تسمح لجيشها بدور هجومي أكبر.

فيما قدمت دول أخرى لأوكرانيا دبابات وصواريخ وطائرات مقاتلة، قيدت اليابان تبرعاتها بالمعدات غير القتالية لأن سياسة إرسال المعدات تمنعها من إرسال أسلحة فتاكة للدول التي تخوض حربا.

وفرت اليابان لأوكرانيا سترات واقية من الرصاص وخوذا وأقنعة غاز وأردية وقائية وطائرات مسيرة صغيرة وحصصا غذائية منذ بدء العملية الروسية قبل عام.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بإرسال شاحنات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما التقيا في هيروشيما الأحد على هامش قمة مجموعة السبع.

كما عرضت اليابان علاج الجنود الأوكرانيين في مستشفى عسكري ياباني أيضا.