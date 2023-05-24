العالم اليوم - بعد تأخير 7 سنوات.. افتتاح أكبر مصفاة نفط أفريقية في نيجيريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 05:16 مساءً - بعد تأخير 7 سنوات، افتتحت نيجيريا أكبر مصفاة نفط في أفريقيا، في مدينة لاغوس، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 650 ألف برميل يوميا.

المصفاة المملوكة للملياردير النيجري، أليكو دانغوتي، أغنى رجل في أفريقيا، سوف تسهم في إحداث نقلة مهمة في نيجيريا، التي تستورد أغلب الوقود من الخارج، رغم أنها أكبر منتج للنفط في القارة.

وبحسب بلومبرغ فإن نيجيريا تنفق أكثر من 23 مليار دولار سنويا لاستيراد المواد البترولية، ومن شأن المصفاة الجديدة أن تلبي احتياجات السوق المحلية، رغم أنه لا تزال هناك شكوكا حول سرعة ضخ إنتاج الشركة في السوق.

وأدى التأخير في افتتاح المصفاة الذي كان مقررا في 2013 إلى مضاعفة تكلفة المشروع التي كانت تقدر في البداية بنحو 9 مليارات دولار.

وقد افتتح المصفاة يوم الاثنين، الرئيس النيجيري محمد بخاري، الذي سيتنحى عن منصبه بنهاية هذا الشهر.

وقال الملياردير النيجيري، إن مصفاة النفط الجديدة ستمكن نيجيريا ليس فقط من تلبية الطلب المحلي ولكن أيضا لتصبح لاعبا رئيسيا في السوق الأفريقية والعالمية.

وأشار إلى أن المصفاة ستبدأ العمل قبل نهاية يوليو القادم، وستعمل إلى جانب مصنع للأسمدة وتعمل بمحطة طاقة تبلغ قدرتها 435 ميجاوات.

وأضاف أن ما لا يقل عن 40 بالمئة من المنتجات النفطية المتوفرة ستكون متاحة للتصدير، مما يؤدي إلى عائدات كبيرة من النقد الأجنبي لنيجيريا. فيما يعتقد بعض المحللين أن قدرة المصفاة قد تكون محدودة.