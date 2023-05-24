رئيس COP28: التمويل والتكنولوجيا والعمل معا سبيل مواجهة أزمات المناخ

جدة - نرمين السيد - وكشف جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال قمة مجموعة السبع التى انعقدت مؤخرا فى اليابان، عن التمويل الجديد، ويمثل التعاون أول مبادرة رئيسية للطاقة النووية يتم دعمها ضمن الشراكة الإماراتية الأمريكية الاستراتيجية للاستثمار فى الطاقة النظيفة.

ويخصص الدعم الذى التزمت دولة الإمارات والشركاء بتقديمه لبناء مفاعل معيارى صغير فى رومانيا.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 - بهذه المناسبة -: " تماشيا مع توجيهات القيادة، تركز دولة الإمارات خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28 على مد جسور التعاون وتعزيز التنمية المستدامة وإبرام الشراكات الفاعلة وتوفير التمويل الميسر والاستفادة من التقنيات النظيفة لتحقيق انتقال منطقى وعملى وتدريجى وعادل فى قطاع الطاقة العالمى".

وأضاف: " لتحقيق أهداف اتفاق باريس، يجب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، والطريقة الوحيدة لذلك هى العمل معا، وبناء الشراكات بين مختلف الدول، والتعاون مع القطاعين العام والخاص، والاستثمار فى المبادرات القادرة على إحداث نقلة نوعية. وتعد الشراكة الإماراتية الأمريكية الاستراتيجية للاستثمار فى الطاقة النظيفة نموذجا لمزيد من المبادرات التى نأمل أن يتم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف “COP28 ”.

وقال الجابر: "يسعدنا التعاون مع شركائنا فى هذا المشروع الذى يعد تقدما مهما ضمن الشراكة الإماراتية الأمريكية الاستراتيجية للاستثمار فى الطاقة النظيفة، ويحل مشروع المفاعل المعيارى الصغير محل محطة قائمة لإنتاج الكهرباء باستخدام الفحم، وسيوفر طاقة موثوقة ونظيفة لتوليد كهرباء الحمل الأساسى، كما سيساعد على خفض الانبعاثات من القطاعات الصناعية التى يصعب الحد من انبعاثاتها، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة منخفضة الكربون".

وتم إطلاق الشراكة الإماراتية الأمريكية الاستراتيجية للاستثمار فى الطاقة النظيفة خلال مؤتمر COP27 الذى عقد بجمهورية مصر العربية فى نوفمبر 2022.

وتهدف هذه الشراكة إلى تخصيص 100 مليار دولار للتمويل والاستثمار وغير ذلك من أشكال الدعم لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.

وأطلقت الإمارات والولايات المتحدة هذه الشراكة لتعزيز المشروعات والتقنيات الجديدة لتسريع تحقيق انتقال منطقى وعملى وتدريجى فى قطاع الطاقة مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادى على مستوى العالم، وذلك استنادا إلى علاقات الشراكة والتعاون التى تمتد لخمسة عقود بين البلدين الصديقين فى مجال الطاقة.

من جهته، أبدى آموس هوكستين، المنسق الرئاسى الأمريكى الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، سعادته بالإعلان عن استمرار الدعم لمشروع المفاعل المعيارى الصغير الذى سينفذ فى رومانيا، وقال: "إنه مثال على أهمية التعاون لتطوير البنية التحتية والاستثمار العالمى، والشراكة الاستراتيجية للاستثمار فى الطاقة النظيفة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، ويسعدنى أن تكون أولى ثمار هذه الشراكة تأكيدا على الالتزام المشترك بين الدولتين تجاه استخدام الجيل الجديد من تقنيات الطاقة النووية لتحقيق أهداف الحياد المناخى وأمن الطاقة".

وتمتلك الإمارات سجلا حافلا بالإنجاز فى مجال مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، يشمل استثمارات كبرى فى الطاقة الشمسية، وتطوير محطات براكة للطاقة النووية، التى تعد أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة والشهادات الخضراء فى دولة الإمارات والعالم العربى، وتنتج ثلاث من محطات براكة 30 تيراواط فى الساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية سنويا، وبإجمالى 40 تيراواط فى الساعة سنويا عند تشغيل المحطة الرابعة على نحو تجارى.

وتقوم دولة الإمارات بدور ريادى لضمان أمن الطاقة واستقرار إمدادات شبكة الكهرباء، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لمشاريع توليد الكهرباء فى الدولة.

وتركز دولة الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28، على حشد الجهود العالمية لتحقيق انتقال منطقى وواقعى وعملى وعادل وتدريجى فى قطاع الطاقة، وتسهيل الوصول إلى تقنيات الطاقة النظيفة، بهدف مواجهة تداعيات تغير المناخ.

ودعت رئاسة المؤتمر إلى عقد شراكات واسعة وشاملة مثل الشراكة الإماراتية الأمريكية الاستراتيجية للاستثمار فى الطاقة النظيفة، للمساعدة فى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أنه لتحقيق أهداف اتفاق باريس، يجب على العالم زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار فى مشاريع الهيدروجين وتقنيات الحد من انبعاثات القطاعات الصناعية.

وسيشهد مؤتمر الأطراف COP28 إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم فى تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وأوضح معاليه أن دولة الإمارات ستدعو إلى اعتماد خطة عمل قوية للاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية، واستعادة الزخم بشأن جميع ركائز اتفاق باريس التى تشمل "التخفيف"، و"التكيف"، و"التمويل المناخى"، و"الخسائر والأضرار".

يذكر أنه منذ يناير 2023، يقوم الفريق القيادى لمؤتمر الأطراف COP28 بجولة عالمية للاستماع والتواصل مع المعنيين من المجتمع المدنى وقادة الأعمال وغيرهم، وفى كلمة معالى الدكتور سلطان أحمد الجابر أمام كبار التنفيذيين فى قطاع الطاقة فى هيوستن وقادة العمل المناخى فى برلين، شدد على حاجة العالم إلى تعزيز جهوده عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات، وبصورة أسرع.

وأكد الضرورة الملحة لتوفير الموارد، وضمان الوصول إلى التمويل المناخى بشكل ميسر، والاستثمار فى كل من التقنيات الحالية والجديدة لتسريع مسارات الحياد المناخى.

وتضم محطات براكة أربعة مفاعلات نووية، وقد دخل ثلاثة منها الخدمة، فيما تستعد المحطة الرابعة والأخيرة لبدء مرحلة الاستعدادات التشغيلية قريبا، لتنتج المحطات الأربع ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وتسهم فى منع إطلاق 22.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا.

وتعد المحطة أكبر مصدر للكهرباء النظيفة فى دولة الإمارات والمنطقة العربية بشكل عام، وتنتج كل عام كهرباء تعادل ما قيمته مليارات الدولارات من الغاز الطبيعى الذى كان سيستخدم فى إنتاجها سنويا، التى يمكن استثمارها فى مجالات أكثر أهمية.

كما تنتج محطات براكة أكثر من 80% من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لبرنامج شهادات الطاقة النظيفة فى أبوظبى سنويا، وهو ما يمكن شركات مثل "أدنوك"، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وغيرها، من توفير منتجات صديقة للبيئة، الأمر الذى يبرز دور الطاقة النووية فى خفض البصمة الكربونية للقطاعات التى يصعب تخفيف انبعاثاتها.