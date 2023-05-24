القاهرة الإخبارية - عاجل.. سقوط طائرة حربية سودانية بولاية الخرطوم

جدة - نرمين السيد - أفادت مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى الخرطوم، بسقوط طائرة حربية بولاية الخرطوم ونجاة الطاقم.



جدة - نرمين السيد - أفادت مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى الخرطوم، بسقوط طائرة حربية بولاية الخرطوم ونجاة الطاقم. ولفتت "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، إلى أن عطل فنى وراء سقوط الطائرة الحربية بولاية الخرطوم.

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