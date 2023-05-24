مقتل 4 أشخاص فى تفجير انتحارى بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من أفراد الأمن، جراء تفجير انتحارى قيل إنه استهدف نقطة تفتيش أمنية فى وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان اليوم الأربعاء.





وذكرت مصادر بالشرطة، أن الهجوم أودى بحياة اثنين من أفراد الأمن وضابط شرطة ومواطن باكستانى، فضلا عن إصابة شخصين بجروح، بحسب صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية. وقالت المصادر، إن التقارير الأولية تشير إلى اصطدام سيارة مفخخة بنقطة التفتيش. ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. يذكر أن باكستان شهدت تصاعدا فى التفجيرات خلال الأشهر الأخيرة.

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