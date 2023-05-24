العالم اليوم - بوتين: الغرب راهن على انهيار اقتصادنا وهذا لم يحدث

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 06:22 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن "الغرب راهن على انهيار اقتصاد روسيا"، مشددا على أن هذا "لم يحدث"، وذلك في كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي الأوراسي.

ومن أبرز التصريحات التي جاءت في كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: أوكرانيا لا تزال تحصل على الأموال من الترانزيت لمرور موارد الطاقة من روسيا.

هناك ضغوط على حلفائنا عبر سلاح العقوبات، لدفعهم لعدم التعاون مع روسيا .

الغرب راهن على انهيار اقتصادنا وهذا لم يحدث.

ملتزمون بالوفاء بتعهداتنا بشأن إمدادات الطاقة.

هناك تغييرات عميقة على المستوى العالمي، والكثير من الدول تتجه لتعزيز سيادتها.

نتعاون من منظمة شنغهاي وبريكس وغيرها في آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا.

نهدف لأن يسكون لدينا استقلال تقني.

نجري محادثات مع الصين وعدة دول لإنشاء مناطق حرة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بوتين: الغرب راهن على انهيار اقتصادنا وهذا لم يحدث .. في رعاية الله وحفظة