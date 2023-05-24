القاهرة الإخبارية- عاجل.. القضاء اللبنانى: منع حاكم المصرف المركزى من السفر

جدة - نرمين السيد - أكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء اللبنانى، أصدر قرارًا بمنع حاكم المصرف المركزى اللبنانى رياض سلامة، من السفر، بعد استجوابه.



جدة - نرمين السيد - أكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء اللبنانى، أصدر قرارًا بمنع حاكم المصرف المركزى اللبنانى رياض سلامة، من السفر، بعد استجوابه. وذلك بحسب ما أفادت "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل منذ قليل.

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