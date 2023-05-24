القاهرة الإخبارية.. بوتين: الغرب راهن على انهيار الاقتصاد الروسى ولم يحدث

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن المستوى العالمى يشهد تغييرات كبيرة والدول تتجه لتعزيز سيادتها، مشيرًا إلى أن الغرب راهن على انهيار الاقتصاد الروسى لكن لم يحدث ذلك.





وأضاف بوتين، خلال كلمته التى نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية، فى المنتدى الاقتصادى الأوراسى، أن الغرب يفرض ضغوطات على حلفائنا عبر سلاح العقوبات. وأشار إلى أن روسيا ملتزمة بالوفاء بتعهداتها بشأن إمدادات الطاقة.

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