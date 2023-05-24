العالم اليوم - النفط يقفز بعد انخفاض كبير ومفاجئ في مخزونات النفط الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 07:23 مساءً - أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، تراجع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير على نحو مفاجئ الأسبوع الماضي كما تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع.

وانخفضت مخزونات النفط الخام 12.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو، إلى 455.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاعها 800 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام ارتفع 79 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية في الأسبوع.

من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين تراجعت بـ 2.1 مليون برميل إلى 216.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاضها 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 600 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 105.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات بارتفاعها 400 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع الأسبوع الماضي بواقع 1.25 مليون برميل يوميا.

تحركات الأسعار

وبعد صدور هذه البيانات، زادت وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الجلسة، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار أو 1.65 بالمئة إلى 78.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام نايمكس 1.31 دولار أو 1.80 بالمئة إلى 74.22 دولار للبرميل.