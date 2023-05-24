العالم اليوم - قتلى في تفجير انتحاري لنقطة تفتيش شمال غربي باكستان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 07:23 مساءً - قتل 4 أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش أمنية شمال غربي باكستان.

وقال مسؤولو الجيش والأمن إن انتحاريا يقود سيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش أمنية شمال غربي البلاد الأربعاء ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وشرطي ومدني.

وقع التفجير وهو ثاني هجوم يضرب البلاد خلال أيام في منطقة وزيرستان الشمالية، على الحدود مع أفغانستان.

وقال مسؤول الشرطة المحلية رحمات خان، إن الانفجار أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. كما أكد الجيش في بيان وقوع التفجير وعدد الضحايا.

وقال إن المهاجم أراد استهداف تجمع عام قريب لكن قوات الأمن حالت دون وقوع كارثة كبيرة باعتراض سيارته.

من ناحية أخرى، قتلت قوات الأمن ستة مسلحين في غارة على مخبأهم في وزيرستان الجنوبية، حسبما أعلن الجيش الأربعاء.

ولم يذكر الجيش أي تفاصيل عن القتلى، لكن مثل هذه العمليات يتم تنفيذها عادة ضد حركة طالبان باكستان.

من جهة ثانية، أعلنت حركة طالبان باكستان اليوم مسؤوليتها عن هجوم وقع أمس واستهدف منشأة للنفط والغاز في منطقة هانغو في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم للحدود مع أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 4 من قوات الأمن وحارسين.