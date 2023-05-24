الجفاف والتضخم يضربان القارة العجوز.. (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأدى الجفاف إلى خسارة 5 ملايين هكتار من الحبوب بإسبانيا، وبالتالى زيادة أسعار الدقيق، والتى أثرت على المشتقات مثل الخبز.

كما واجهت إيطاليا أزمة أسعار بسبب نقص القمح، وانتقلت الأزمة إلى العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حتى أن بعض الدول طلبت تمويل من الاتحاد الأوروبى لمواجهة الأزمات.