العالم اليوم - محتال استخدم تقنية DeepFake كاد يكلف ضحية صيني 600 ألف دولار

انتم الان تتابعون خبر محتال استخدم تقنية DeepFake كاد يكلف ضحية صيني 600 ألف دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 مايو 2023 08:20 مساءً - كاد محتال مجهول الهوية أن يجني مبلغا من المال يقارب 615 ألف دولار، باستخدام تقنية DeepFake أو ما يسمى بالتزييف العميق.

وقام الجاني استخدم التقنية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، لانتحال شخصية صديق للضحية عبر مكالمة فيديو، طالبا منه مبلغا من المال، وقام الضحية بتحويل نحو 4.3 مليون يوان (614.8 ألف دولار) إلى المحتال، عبر حسابه المصرفي، وبعد اكتشافه للأمر قام بالاتصال بالشرطة

بدورها أمرت الشرطة المصرف بوقف عملية التحويل، وتمكن الضحية من استرداد جزء من المبلغ بقيمة 3.4 مليون يوان (485.4 ألف دولار)، ولم يتم التوصل بعد إلى هوية المحتال.

وكانت بكين قد أصدرت قانونا في يناير الماضي يحكم استخدام تقنية "التزييف العميق" (Deepfake)، وتحدد هذه القوانين، التزييف العميق على أنه استخدام تقنيات كالتعلم العميق والواقع المعزز، لإنشاء نصوص وصور وصوت وفيديو وإنشاء سيناريوهات افتراضية.

لطالما أعربت أكبر هيئة تنظيمية للإنترنت في الصين عن قلقها من أن التطوير غير الخاضع للرقابة واستخدام تكنولوجيا التزييف العميق قد يؤدي إلى استخدامها في أنشطة إجرامية مثل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت أو التشهير.

تقول اللوائح الصينية، التي تم تقديمها بشكل مشترك من قبل إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الأمن العام، إن مقاطع الفيديو والصور التي تم التقاطها باستخدام تقنية التزييف العميق يجب أن يتم "تصنيفها بوضوح" لمنع الارتباك العام.

في السابق، كان تنظيم التزييف العميق منتشرًا بين سلطات متعددة، لكن التحرك لتطبيق لائحة قائمة بذاتها يُظهر أن الصين تريد كبح التطور السريع للتكنولوجيا والتحديات التنظيمية التي تواجهها.